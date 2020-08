A cantora Delinha, a “Rainha do Rasqueado” e “Embaixadora Cultural de Campo Grande”, fará no próximo dia 06 de setembro uma live mais que especial. A exibição faz parte da comemoração do aniversário de 84 anos da artista, nascida no dia 07 de setembro.

Com mais de seis décadas dedicadas à música, a artista que é cantora e compositora, conta com a maior discografia entre os músicos do Estado, contendo 19 álbuns e 2 DVD’s gravados. Sua carreira teve início ainda na década de 50, onde ao lado de seu ex-marido Delinho, compôs e cantou as belezas de Mato Grosso do Sul.

A recomendação de isolamento, devido a pandemia da Covid-19 fez com que Delinha se afasta-se do palco, porém quem dedicou a vida à música não poderia ficar longe dos fãs e com a ajuda da tecnologia, a artista encontrou um meio de se aproximar. “Estou muito feliz em celebrar meu aniversário junto daqueles que apreciam meu trabalho, a live é algo novo pra mim, mas que estou amando, na minha época não tinha essa possibilidade”.

A live que está sendo organizada pela Abaetê Comunicação e pelo empresário Ninho, será exibida às 12 horas (horário de MS), e Às 13h horário de Brasília, do dia 06 de setembro pelo canal do Youtube: Delinha A Dama do Rasqueado e também pela rádio Difusora Pantanal FM 101,9.