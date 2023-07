Deltan critica Lira e diz que agenda da Câmara ‘está sendo definida por cruzeiro de Wesley Safadão

Pelo twitter o ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal pelo Paraná Deltan Dallagnol criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) por supostamente querer antecipar o recesso da Casa por causa do cruzeiro organizado pelo cantor Wesley Safadão.

Em meio a pautas tão urgentes, a agenda da Câmara dos Deputados está sendo definida pelo cruzeiro do Wesley Safadão que Arthur Lira quer ir. Será que as prioridades de Lira são as mesmas do Brasil? E a pergunta mais importante é: Lira tem servido à Câmara dos Deputados ou tem se…

— Deltan Dallagnol (@deltanmd) July 6, 2023