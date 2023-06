Deltan Dallagnol retorna ao Brasil e provoca: “Para tristeza da esquerda”

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, voltou ao Brasil após alguns dias nos Estados Unidos. Ao desembarcar no Brasil, ele postou em suas redes sociais:

“Na volta ao Brasil fiquei surpreso: não tinha ninguém da ‘esquerda democrática’ para me prender no aeroporto por meu grande crime: prender seus corruptos de estimação”. No Twitter, em outra postagem, o ex-parlamentar escreveu: “Para tristeza da esquerda histérica, eu voltei”.

Deltan embarcou para os Estados Unidos com uma legenda enigmática: “novas aventuras”, o que culminou em uma série de especulações sobre seu futuro — inclusive de que estaria fugindo do país. Ele afirmou que palestraria em um evento cristão promovido pela Acton University, responsável pelas despesas.