Deltan: “Será que Gilmar Mendes chamará Moraes de pervertido?”

Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, comentou nas redes sociais a delação do tenente-coronel Mauro Cid, questionando a posição do ministro Gilmar Mendes sobre o caso.

No sábado, como noticiamos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes homologou o acordo de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

“Será que Gilmar Mendes chamará Moraes de pervertido? Falará de tortura? Mauro Cid ficou preso 4 meses sem acusação. Isso NUNCA aconteceu na Lava Jato. Se ocorresse, teríamos sido punidos porque a prisão seria ilegal, indicando que seu objetivo seria forçar uma delação. E agora?”, questionou Deltan no “X”, o antigo Twitter.

Em sua publicação, Deltan compartilhou um video de julgamento em que Gilmar afirmou que a Lava Jato praticava “tortura” e defendeu uma investigação sobre os métodos usados pela força-tarefa.

“Teria que ter inquérito para saber o que se passou. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado”, afirmou o ministro do STF, em maio.

A delação de Mauro Cid se refere ao inquérito das milícias digitais. A homologação foi feita após o acordo de colaboração fechado com a Polícia Federal.

A expectativa é que Cid contribua com três investigações: o inquérito dos cartões de vacinação, o caso das joias sauditas e a minuta do golpe.