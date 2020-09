Ele é Edoildo Ramos (47), e teria matado o advogado Nivaldo de Souza Nogueira, no ano de 2009, em uma lanchonete, na cidade de Costa Rica – 370 km da Capital. Edoildo foi preso na terça-feira (22) à noite, depois de a Polícia ter recebido denúncia de que havia mandado de prisão expedido contra ele na 1ª Vara do Tribunal do Juri de Campo Grande, pelos crimes de formação de quadrilha e homicídio. A polícia seguiu os passos do acusado e o prendeu no bairro do Vale do Amanhece, em Cassilândia.

Conforme informações ele teria recebido 50 mil para cometer o assassinato. O mandante do crime seria Oswaldo José de Almeida Junior, conhecido como Dinho. O crime teria acontecido por vingança, conforme o Ministério Público. A vítima, inclusive, era Advogado do acusado de mandar o mandar matar e o motivo teria se desentendimento e ameaças.