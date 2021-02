DOURADOS/MS – Depois da denúncia, foi trabalho de algumas semanas da Polícia civil para descobrir o entreposto de drogas localizada no Jardim Industrial. Os agentes da DEFRON – Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, encontraram 137 quilos de maconha e 46 quilos de Skank , a chamada super maconha. As drogas estavam armazenadas no quarto do casal.

Na delegacia, o casal (Foto acima), muito nervosos, disse que estavam apenas guardando as drogas para um desconhecido, que não sabiam nem o primeiro nome. Diante dos fatos, marido e esposa foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo representado pela decretação da Prisão Preventiva dos dois.