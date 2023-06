Dengue ou febre maculosa? Aprenda a diferenciar sintomas

Os casos de febre maculosa fizeram com que a população ficasse em alerta. O surto acontece em um período em que os casos de dengue também são esperados e confusões podem acontecer.

Dados mais recentes do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que 32.155 pessoas foram diagnosticadas com dengue, entre 1º de janeiro e 20 de junho de 2023, em Mato Grosso do Sul. Os casos prováveis somam 48.921 neste ano.

Enquanto o número de casos suspeitos por Febre Maculosa Brasileira (FMB) em Mato Grosso do Sul subiram para sete no Estado. Desse total, dois casos já foram descartados.

Com as duas doenças ativas, saber distinguir os sintomas é uma etapa importante para buscar atendimento e não entrar em pânico.

Para ajudar a população a entender melhor as diferenças entre os sintomas, Daniel Amaral, médico de família, detalha as particularidades de cada doença.

Manchas vermelhas na pele

Segundo o especialista, a febre maculosa e a dengue possuem alguns sintomas em comum e ambas causam manchas vermelhas na pele, mas há algumas diferenças entre os desconfortos.

No caso da febre maculosa, o indivíduo pode ter inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, que costumam aparecer após o quinto dia dos sintomas.

Além disso, a enfermidade também pode causar manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos (não coçam, mas podem aumentar e atingir os braços, palmas das mãos e as solas dos pés).

No caso da dengue, os sintomas singulares envolvem manchas vermelhas na face, pescoço e tórax acompanhadas de coceira, erupções que podem ser observadas antes ou durante a efervescência da febre.

Picada de pernilongo vs picada de carrapato

O especialista destaca, ainda, que, ao se deparar com uma lesão de picada de algum inseto ou parasita, as pessoas podem ficar na dúvida sem saber qual animal pode tê-las picado.

Para evitar conclusões precipitadas, é importante saber que o pernilongo e o carrapato deixam erupções distintas na pele.

No caso, a picada do pernilongo deixa pequenas protuberâncias circulares que ficam avermelhadas e causam coceira intensa.

Já a picada do carrapato também coça, mas o seu tamanho é bem maior do que a picada do pernilongo, pode ter centímetros de tamanho e se assemelha a um alvo avermelhado.

Dor atrás dos olhos

De acordo com o médico, o desconforto de dor atrás dos olhos é uma característica comumente descrita por pessoas infectadas pela dengue.

Sendo assim, esse não é um dos sintomas comuns em casos de febre maculosa. Geralmente, a febre maculosa causa dor intensa em toda a cabeça.

Local de transmissão

No caso de aparecimento de sintomas, é interessante relembrar os locais visitados recentemente. Tal exercício é importante, pois o habitat natural do carrapato é composto de zonas rurais e de mata.



“Inclusive, todos os casos de febre maculosa de Campinas são decorrentes de um único local. Sendo assim, caso o indivíduo tenha alguns desconfortos, mas não tenha ido ao evento na cidade, a possibilidade de que seja febre maculosa é baixa”, tranquiliza o doutor.

De qualquer forma, o médico reitera que o diagnóstico preciso da febre maculosa e da dengue só é feito a partir de exames laboratoriais e expertise médica.

