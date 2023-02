Dentista de 28 anos tem sala invadida após das atestado de três dias a paciente do UPA do Bairro Tiradentes em Campo Grande. A dentista relatou que realizou um procedimento cirúrgico na paciente e como praxe emitiu o atestado de três dias. Após a paciente sair do consultório do odontólogo teve a sala invadida pela autora que se dizia dentista protesista. Gritando e ofendendo a cirurgião-dentista dizia “tenho mestrado e nunca dei atestado de mais de um dia, sou superior a você”, teria dito a patroa da paciente. “Você precisa estudar mais”, teria dito a mulher que afirmou não poder ficar sem funcionária por três dias. O caso foi registrado como desacato.