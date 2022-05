Um dentista e professor universitário de 52 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (31) com material de abuso sexual infantil. O flagrante aconteceu no consultório odontológico onde o suspeito atendia, no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com a Piratininga. No local, foram apreendidos 4 CPUs, 1 HD e 1 celular. Buscas também foram feitas no carro do autor, um Jeep Compass cinza.

Conforme a delegada Fernanda Mendes, da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), o dentista armazenava, disponibilizava e compartilhava esse material, permanentemente. Os computadores gravaram desde 2010.

Segundo Fernanda, o dentista já era monitorado havia 6 meses e foi preso por dois crimes: armazenar, disponibilizar e compartilhar. O dentista foi preso dentro da Operação Predador, contra abuso sexual infantil, desencadeada no dia 18 deste mês. O alvo passará por audiência de custódia na Justiça amanhã (1), para definir se ficará preso esperando o andamento do inquérito e posterior processo ou se poderá responder em liberdade.