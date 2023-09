Dentro de casa, Aquidauana é campeã na Liga MS de vôlei

Neste final de semana, o poliesportivo de Aquidauana ficou movimentado, sediando uma etapa da Liga MS de Voleibol, nos naipes masculino e feminino e na categoria adulto.

Participaram desta etapa, além de Aquidauana, as cidades de: Corumbá, Ladário, Miranda e Sidrolândia. Os jogos aconteceram ao longo do sábado, encerrando no final da manhã de domingo.

No voleibol feminino, Corumbá foi campeã, seguida de Sidrolândia ficou em 2º lugar e Ladário em 3º lugar. Aquidauana não entrou com time nesse naipe.

Nesta etapa realizada em Aquidauana, a classificação no voleibol masculino terminou com: Aquidauana em 1º lugar, Ladário em 2º; Corumbá em 3º e Sidrolândia em 4º. Aquidauana conquistou o 1º lugar após vencer Sidrolândia por 2 sets a zero e, na final, venceu pelo mesmo placar, o time de Ladário.

A seleção de Aquidauana foi comandada pelo Prof. Mario Augusto Portocarrero, auxiliar técnico Vinícius Feldens e teve a seguinte escalação: Vinycius da Silva Rocha, Caio Renato dos Santos, Édson Fernandes, Márcio Dantas Junior, Jonas Resquim, Felipe Carvalho, Agner Ferreira, Efrain Belmote, Marcos Antônio, David Lopes, Henry de Oliveira e Carlos Weslley Pimentel.

É válido lembrar que, este evento esportivo é uma realização da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA).

As etapas da Liga MS são divididas em 6 regiões e, de acordo com a organização do campeonato, Aquidauana é a região-01, Mundo Novo a região-02, Paranaíba região-03, Glória de Dourados região-04, Maracaju região-05 e Campo Grande a região-06.