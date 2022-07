A PRF descobriu entreposto do tráfico, depois de apreender carga de cocaína pura na rodovia MS-286, no município de Deodápolis. Dois homens foram presos.

A cocaína estava sendo transportada em fundo falso na carroceria de caminhão-baú com placa de Rondonópolis (MT). Morador em Dourados, o motorista apresentou respostas contraditórias sobre a viagem. Durante vistoria no baú, os policiais encontraram os tabletes de cocaína.

Em seguida foi abordado um SUV Hyundai Tucson com placa de Dourados, que fazia serviço de batedor de estradas para o caminhão com a droga. O motorista do caminhão e o condutor da Tucson, natural de Amambai, confessaram que tinham sido contratados para levar a droga até Bauru (SP).

Os policiais da delegacia da PRF em Dourados descobriram que o caminhão tinha sido carregado em uma chácara perto do residencial Esplanada, bairro afastado na região sul de Dourados. No local, os PRFs encontraram grande quantidade de maconha.

As drogas ainda não foram pesadas, mas a cocaína deve passar de cem quilos e a maconha deve superar duas toneladas. O entorpecente e os dois presos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Dourados. Os nomes dos presos não foram divulgados.