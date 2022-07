O deputado esteve vistoriando o estágio de conclusão das obras da ponte, com 91 metros de extensão e pista de rolamento com 9,20m de largura, construída em estrutura de concreto, no Porto Vilma. No local, conversou com a viúva do pioneiro da região, Maria Neves de Souza, esposa de Amaro de Souza Filgueira, que dá nome à ponte na rodovia MS-274, que também ganhou o nome de Aparecido de Souza Breguedo, homenagens prestadas por Barbosinha aos pioneiros, no desbravamento da área (Amaro) e do setor de operações com a linha de ônibus (Breguedo) que cortava toda aquela região até Dourados, nos anos 70. O deputado recordou fatos da época, com os filhos José e Lúcia de Souza e o genro de Amaro, Paulo Rogério, junto às obras da ponte.

“Só tenho que agradecer a oportunidade de uma noite muito agradável com o pessoal de Presidente Castelo e as palavras de incentivo do amigo, prefeito Valdir Sartor, da nossa querida Deodápolis. Apresentar as ações do nosso mandato e mostrar como o trabalho que temos feito tem levado investimentos para toda a região é a nossa responsabilidade”, disse o deputado Barbosinha. “É com propostas, planejamento e muita dedicação que a gente tem conseguido levar melhorias para as cidades e para as pessoas, nos distritos, fortalecendo a representatividade política por Mato Grosso do Sul”, concluiu.