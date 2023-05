Deolane Bezerra está em Campo Grande para defender ‘fantasma da fronteira’

A advogada criminalista Deolane Bezerra, famosa nas redes sociais com mais de 16 milhões de seguidores, está defendendo o traficante internacional Caio Bernasconi Braga, preso nesta terça-feira (2) pela Polícia Federal na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme a Band, o criminoso é apontado como fornecedor de drogas do Paraguai e também envia cargas de cocaína por meio de contêineres em navios até a Europa. Ele também era conhecido pelas fugas ousadas da polícia.

Caio está detido na sede da Polícia Federal em Campo Grande. Braga estava foragido da Justiça desde 2015, por uma ação penal que corria em Bauru (SP). Em 2020, segue o site, ele teve novo mandado de prisão, por conta de uma ação da PF em Pernambuco.

A prisão do megatraficante movimentou a região do fronteira do MS. Numerosas equipes da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança e até a tanques de guerra do Exército Brasileiro foram empregadas na operação.

Quem é Deolane Bezerra?

Com milhões de seguidores, Deolane é advogada, cantora e influenciadora digital. Ficou conhecida nacionalmente pela morte do marido, o funkeiro MC Kevin, aos 23 anos, em 16 de maio de 2021. Ele caiu do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro e o caso foi considerado um acidente pela Polícia Civil.

Em 2022, integra o elenco do reality show A Fazenda 14, na Record. Protagonizou inúmeros barracos ao longo de sua participação, com ameaças e muitas polêmicas. Desistiu do programa na 11ª semana alegando ter sido informada de um problema de saúde da mãe.

É mãe de três filhos: Gilliard, adotado pela famosa quando ela tinha 16 anos, Caíque e Valentina, frutos do relacionamento com o ex-marido.