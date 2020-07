O deputado estadual Eduardo Rocha, em meio a este momento tão delicado e inserto da pandemia do coronavírus, ficou bastante feliz esta semana com a confirmação que recebeu. Isso porque foi liberada e paga a emenda destinada à saúde do município de Rio Verde de Mato Grosso, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Esta foi uma promessa de campanha em 2018, quando foi reeleito para seu terceiro mandato e tendo entrado nas emendas de 2019, foi paga agora pelo executivo de Mato Grosso do Sul.

Como foi paga este ano e na época ninguém imagina esta situação em 2020, ao ser assumido compromisso a emenda seria para a compra de uma ambulância para Rio Verde, mas devido às necessidades na área da saúde, o valor foi repassado para prefeitura investir em compra de equipamentos hospitalares e outras necessidades no setor.

Esta emenda foi solicitada pelo ex-prefeito do município, José de Oliveira, que mesmo estando fora do comando da cidade buscar ajudar no que está ao seu alcance, em prol da população de Rio Verde de Mato Grosso. Participaram também de toda tramitação da emenda pra onde seria destinada, os vereadores Flávio Britto, Kid e Fabinho Borracheiro, assim como o suplente de vereador José Armando. “Fico muito feliz quando vejo minhas emendas sendo liberadas. Sabemos que a situação de modo geral não está boa, mas nossa população precisa de ajuda e neste momento de socorro. Grato amigo Zé de Oliveira pela parceria sempre e vamos continuar levando melhorias para nossos municípios. Contem comigo. o que estiver ao meu alcance irá fazer”, afirmou o deputado Eduardo Rocha.

Vale ressaltar que as emendas parlamentares são indicadas pelos deputados, definidas seus destinos, de acordo com o valor que cada parlamentar tem direito e o pagamento é feito pelo governo do Estado, direto para quem será beneficiado, após análise e conferência de documentação corretamente.