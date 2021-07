No último sábado (24), o Sinpol realizou a grande final do Campeonato Inter Delegacias 2021, como parte das comemorações de 30 anos da entidade.

O jogo entre as equipes da Depac/GOI e DEAM foi bastante disputado, terminando em 2 a 2 no tempo regulamentar, com gols de Elvis e Isaías, pela DEAM, e dois gols de Diego, pela Depac/GOI. Já nos pênaltis, o time da Depac/GOI levou a melhor, vencendo pelo placar de 2 a 1 e levantou mais uma vez o troféu transitório do Sinpol.

O policial civil e jogador Diego Domingos Barbosa, autor dos gols da Depac/GOI, ainda foi eleito o melhor jogador em campo, prêmio que teve um sentido especial. “Hoje faz um ano que eu precisei passar por uma cirurgia bastante delicada no joelho e só estou voltando agora, então ser campeão e ter feito os gols da minha equipe me deixou muito feliz”, declarou.

O time da DERF ficou com a medalha de bronze, mas também teve o artilheiro da competição, o policial civil Adriano Oliveira da Silva, conhecido como “Quati”, que lembrou dos colegas Jorginho e Antônio Marcos, mortos no ano passado. “É muito gratificante participar dessa competição e congraçar com os amigos. Eu até me emociono porque a nossa luta é dura, nosso trabalho é muito difícil e esse campeonato só valoriza a história do Sinpol e valoriza o sindicalizado”, declarou.

O Campeonato Inter Delegacias 2021 foi realizado respeitando todos os regramentos de biossegurança e contou com policiais civis da capital e interior. “Foi uma bela competição, uma vez que nas delegacias, no dia-a-dia, nós não temos a oportunidade de bater papo, descontrair, sem falar que o esporte é saúde, é vida, ainda mais nesse momento em que vivemos. Dessa forma, o Sinpol continua valorizando o filiado e mostrando que somos protagonistas”, afirmou Giancarlo Miranda, presidente do sindicato.

O Delegado Geral da Polícia Civil, Adriano Garcia, também acompanhou a final e agradeceu o convite de participar da premiação. “Quero, através do presidente Giancarlo, externar meus parabéns a toda a diretoria do Sinpol. Acho que essa integração entre as delegacias é fundamental. Nós vivemos durante a semana em um alto nível de estresse, então todos ganham com isso. Me senti honrado de participar da entrega do troféu e quero estar aqui em outras oportunidades também”, afirmou.

Para o coordenador de esportes do Sinpol, Elvis Delgado, o campeonato mais uma vez foi um sucesso, com bons jogos e policiais civis se destacando dentro do campo. “O melhor goleiro da competição foi o colega Valmir, da Depac/GOI, e tivemos ainda como craque do campeonato, o atleta Thales, da Deam”, finalizou.

