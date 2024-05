A DEPCA durante a Operação Caminhos Seguros 2024, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes prendeu um homem 31 anos por estupro de vulnerável Av. Heron do Couto na vila Marambaia em Bonito.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reitera seu compromisso inabalável com a justiça e a segurança da população, permanecendo incansável na luta contra a exploração e qualquer forma de violência infanto-juvenil.