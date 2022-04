Parece que a natureza realmente se revoltou contra os humanos após várias décadas desrespeitando o meio ambiente. Alterações climáticas que eram sazonais, acabaram se tornando duradouras e longe do fim. Essa semana as autoridades do Chile afirmaram em comunicado oficial que a situação do país é crítica.

Os rios que abastecem a capital Santiago estão quase secos e a cidade está sendo brutalmente castigada pela seca. Há 13 anos a cidade registra pouquíssimas chuvas, batendo um assustador recorde histórico. O governo teve que anunciar um plano sem precedentes para lidar com o problema.

O projeto, prevê o racionamento de água a cada 4, 6 e até 12 dias, dependendo da região, restringindo a pressão da água e determinando os cortes rotativos para cerca de 1,7 milhão de clientes.

“Uma cidade não pode viver sem água. E estamos em uma situação sem precedentes nos 491 anos de história de Santiago, onde temos que nos preparar para não haver água suficiente para todos que moram aqui”, lamentou Claudio Orrego, governador da região metropolitana de Santiago, em entrevista coletiva. O governo estima que a disponibilidade de água do país caiu de 10% a 37% nos últimos 30 anos e deve cair outros 50% no norte e centro do Chile até 2060.