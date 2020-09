Vítima foi agredida a socos, chutes e precisou de atendimento médico. O caso ocorreu em uma casa no Bairro Guanã I, em Corumbá, a 440 km da Capital. A vítima, 48 anos, contou na delegacia que o marido chegou em casa por volta das 21h30 e, após discussão por motivos fúteis, começou a agredi-la com socos e chutes. Segundo a mulher, as agressões duraram mais de três horas.

Por volta da 1 hora da madrugada a vítima conseguiu fugir e pediu ajuda na casa de uma amiga. A Polícia Militar foi acionada e o homem preso em flagrante.