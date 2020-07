No dia 14 de dezembro de 2014, Marx Honorato Ortiz (41) cometeu crime ao fazer atendimento médico sem ser profissional habilitado, e o paciente acabou morrendo. . À época o acusado atuava na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Amambai.

Marx ainda é suspeito de atuar como médico em outras 3 cidades de Mato Grosso do Sul: Amambai, Dourados e Coronel Sapucaia. Diante dos fatos, ele passou a ser procurado pela polícia e hoje (27) foi localizado por policiais da DEH (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Homicídio). Contra Marx havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Sete Quedas, que acusa Marx de exercício ilegal da medicina, falsa identidade e crime de desobediência. Marx utilizava o nome de Marcel como “Marcell”, com CRM falso. Ele foi preso e ocupa uma das celas do Cepol.