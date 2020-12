CAMPO GRANDE/MS – Com 1782 votos obtidos no pleito realizado no dia 29 de Novembro, Dharleng Campos (MDB) havia sido eleita vereadora, mas com a recontagem dos votos feitas hoje pelo TRE-MS, ela acabou perdendo a cadeira para Delei Pinheiro (PSD), que anteriormente estava com sua eleição sub judice, por estar em litigio com a Justiça Eleitoral. Delei não havia feito a biometria no pleito de 2018, mas recorreu ao TSE e garantiu sua diplomação nesta Sexta-feira.

Hoje (18), após a nova decisão da justiça eleitoral, Dharlen garantiu novamente que ela e seu partido recorrerão da decisão do TSE. “Tenho total respeito pela decisão do TRE-MS, entretanto a nossa busca por justiça continua. Votei e pude ser votada. Hoje foi só um obstáculo, sigo com legitimidade e a partir de agora vamos ao TSE para recuperar a cadeira de vereadora”, estaca Dharleng em nota oficial.

Com anova configuração, diminui o número de vereadores do PDB, passando a contar com dois vereadores, sendo Dr Jamal Salem com 3.369 votos, e Dr Loester Nunes com 2.861 votos. Já o PSD passa de cinco, para seis vereadores. Com 3.850, votos, Delei Pinheiro passa a ser o 12° mais bem votado nas eleições deste ano.