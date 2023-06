Depois de 'jurado de morte' por líder indígena, Zeca do PT vai à cidade perto da aldeia

Um dia depois de intimidado por uma liderança indígena da região de Amambai, região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, o deputado estadual Zeca do PT, logo pela manhã desta quinta-feira (1), viajou para a cidade que fica a 356 quilômetros da cidade onde mora, Campo Grande.

Depois de criticar a ocupação de uma fazenda em MS, por um grupo de guarani-kaiowá, o também ex-governador, recebeu um áudio via whatsaap, em que uma liderança indígena disparou contra ele falas furiosas, incluindo esta: “se vier aqui não sai vivo”.

O Correio do Estado apurou que Zeca viajou de Campo Grande para Amambai logo pela manhã. A reportagem não conseguiu saber com ele se a ida à cidade que fica perto da aldeia da liderança que mandou-lhe o áudio tinha a ver com a ira da liderança.

O jornal teve acesso a um informativo do deputado, que diz que Zeca foi à cidade participar de uma audiência com a “militância”.

Na reunião, segundo o folheto, o parlamentar iria debater os projetos para o ano que vem, a organização do PT na região e também ia fazer uma avaliação da conjuntura.

A audiência estava marcada para acontecer a partir das 18h na Câmara dos Vereadores da cidade.

Uma liderança indígena da região informou ao Correio do Estado que Zeca teria agendado uma visita à aldeia de onde saiu a ameaça, mas a fonte não confirmou se o encontro tinha, ou não, acontecido até a publicação deste material. Disse ainda acreditar que Zeca teria ido lá com a “bandeira branca”, em busca de diálogo e intenção de “firmar a paz” com os divergentes.

O jornal está tentando conversar com Zeca e a liderança indígena e, assim que conseguir e se eles quiserem se manifestar, este material será atualizado.

A AMEAÇA

Em trecho do áudio, o qual o jornal teve acesso, a liderança disse: “Zeca, você era nosso parceiro que sentava com a gente e conversava em guarani na varanda. Agora, você mudou de lado, virou um canibal, anda criticando nossas ações”.

O deputado, em sessão na Assembleia Legislativa, uns 15 dias atrás, disparou críticas contra a ocupação de uma fazenda em Rio Brilhante. A propriedade permanece ocupada por índios guarani-kaiowá. Para os indígenas, a área pertence a eles, afirmativa negada pelo ruralista dono.

Também no áudio, o indígena diz:

“Quem te ajudou e fez a reza do pai da terra e pediu para que você fosse o grande líder fomos nós. Agora, joga os guarani-kaiowá no fogo, julga a gente. Nem vem aqui. Sabe que somos feiticeiros, macumbeiros. Se tiver coragem e vier aqui não volta vivo”, disse o líder demonstrando imensa irritação com o ex-governador.

Zeca, em declarações públicas, disse ainda que ia pedir a demissão de Eloy Terena, indígena de Aquidauana, advogado, nomeado como o número 2 do Ministério dos Povos Indígenas. Isso também irritou os indígenas.

Veja aqui como foi a ameaça e ouça o áudio, gravado no idioma guarani.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO