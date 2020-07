Foram 4 meses de paralisação do Paulistão devido a pandemia do Coronavírus, mas o retorno só acontece amanhã (22) depois de muita pressão do mundo do futebol, que exigia o retorno da competição. Pelo Governo do Estado e pela Prefeitura, o Campeonato Paulista só começaria no início do mês de Setembro, pois, a Capital e várias cidades ainda sofrem com a pandemia do Coronavírus.

Para garantir o retorno, a atuação da comissão médica da Federação Paulista com os médicos dos 16 clubes participantes foram determinantes, pois trabalharam com as autoridades de saúde para que pudesse entender que tipo de protocolo teria que ser apresentado. O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, destacou que obteve muitas informações dos Campeonatos da Inglaterra, Espanha, Alemanha e França para garantir um protocolo que pudesse atender as exigências das autoridades sanitárias e do Estado.

O Campeonato Paulista parou na 10ª rodada da primeira fase (ainda faltam 5 rodadas para o término da 1ª fase), e no seu retorno os jogos acontecem sem torcedores nos estádios. Para complica, algumas equipes podem não mandar suas jogos nos próprios estádios, pois, apenas os municípios em fase amarela do Plano São Paulo estão autorizados a sediarem partidas. Ribeirão Preto e Campinas, por exemplo, estão na fase vermelha e ficam impossibilitados de receberem jogos do Botafogo, Ponte Preta e Guarani.

JOGOS DA 11ª rodada

22/07

Ituano x Ferroviária

Ponte Preta x Novorizontino

Santos x Santo André

Corinthians x Palmeiras

Dia 23/07

Aguá Santa X Mirasol

Inter de Limeira X Oeste

Botafogo x Guarani

São Paulo x Bragantino