A filha do homem havia contado à mãe que não queria mais frequentar as aulas na escola municipal, e relatou a mãe que vinha sendo importunada pelo professor. A mãe por sua vez, relatou ao marido tudo o que ouviu da filha. Enfurecido ao tomar conhecimento sobre tudo o que estava acontecendo, o pai invadiu a escola e espancou o professor de matemática, que no momento em que foi agredido estava ministrando uma aula.

A aluna também relatou outros casos de importunação do mesmo professor com algumas colegas dela, ela falou que ele chegou a passar a mão na cintura de uma amiga dela. Passou a mão na perna de outra e chegou a bater nas nádegas de outra utilizando um caderno. Um vídeo chegou a ser gravado por um aluno que se encontrava presente no momento, devido às imagens fortes de violência, optamos por não exibi-lo. A Guarda Civil Municipal foi acionada e conduziu todos os envolvidos até a delegacia local, onde foram abertos dois procedimentos que irão ser investigados: o pai irá responder por crime de lesão corporal, e o professor por assédio a menores.

A Secretaria Municipal de Educação de Cosmópolis emitiu nota afirmando que repudia qualquer tipo de assédio, bem como agressões e violência dentro ou fora das dependências de ensino do município.

O pai reconheceu que errou, mas afirmou que agiu no calor do momento, pois não é fácil para nenhum pai tomar conhecimento que a filha está sofrendo algum tipo de importunação. O professor foi afastado de suas funções por sete dias, porém a escola ainda decidirá quais são as medidas a serem adotadas sobre o caso.