Conforme procuradores próximo, Deltan Dallagnol tem reclamado de excesso de trabalho, e nos últimos meses tem falado precisa ficar mais tempo com a família cuidar da saúde. Conforme fontes ligados ao meio, em seu lugar, deve assumir o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, que atualmente faz parte do grupo de trabalho da Lava Jato da Procuradoria-Geral da República, chefiado pela subprocuradora-geral Lindôra Maria Araújo. Ela é uma das principais aliadas do procurador-geral da República, Augusto Aras.

A troca deve ser oficializada ainda nesta terça-feira, 1º. Deltan postou um comunicado em seu perfil no Twitter explicando os motivos de sua saída da força-tarefa.

Ao ser perguntado sobre o assunto o ex-juiz Sérgio Moro, com quem teve atuação próxima, disse: “Apesar de sua saída por motivos pessoais, espero que o trabalho da força tarefa possa prosseguir”