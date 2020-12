CAMPO GRANDE/MS – Com 3.850 votos obtidos nas eleições municipais realizadas dia 29 de novembro, Delei Pinheiro (PSD) teve sua eleição sub judice até ontem (16), mas ao recorrer da decisão no TSE, conseguiu reverter a situação e deverá ser diplomado como Vereador de Campo Grande, nesta Sexta-feira (18), às 17 horas, logo após o TRE fazer recontagem dos votos. Com a condução de Delei à Câmara, em decisão do TSE, será obrigatória a recontagem e haverá mudanças na configuração dos eleitos. Dharlem Campos (MDB) perderá a Cadeira de Vereadora.

A diplomação de Delei Pinheiro (PSD) acontecerá em sessão marcada para 17h, no gabinete da 2ª Vara Cível Residual de Campo Grande, no Fórum Heitor Medeiros, Centro da Capital. Outros 27 vereadores foram diplomados nesta quarta-feira (16) na Câmara Municipal. Além de Delei, Gilmar da Cruz (Republicanos) também não foi diplomado ontem. Ele foi diagnosticado com Covid-19