Alvo de duas fases da Operação Omertá, o policial federal Everaldo Monteiro de Assis, havia sido solto no último dia 5, utilizando tornozeleira eletrônica, em decisão da 1ª Vara Criminal de Campo Grande. Mas na manhã da sexta-feira passada, ele voltou a se apresentar à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, onde tinha ficado preso desde setembro de 2019, data da primeira fase da operação. A decisão em que o TJMS restabeleceu a preventiva é do último dia 9.

No julgamento do recurso, o relator Waldir Marques (juiz que atua em segundo grau) havia sido a favor da liberdade provisória do policial. Mas o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques apresentou voto divergente. Segundo ele, o policial poderá continuar colaborando com a organização criminosa, liderada pelo empresário Jamil Name. “Saliento que a suspensão de suas funções de policial federal e o pedido de aposentadoria, por si sós, não o impedem de eventualmente continuar colaborando com a organização criminosa, tendo em vista que poderá utilizar sua experiência no ramo e influência adquirida nos anos trabalhados para supostamente beneficiar a aludida organização criminosa”.

O voto divergente de Luiz Gonzaga foi acompanhada pela maioria da 2ª Câmara Criminal do TJMS e Everaldo Monteiro teve a liberdade provisória revogada. O policial é acusado de fornecer informações para grupos criminosos liderados por Jamil Name em Campo Grande e Fahd Jamil na fronteira de Ponta Porã com o Paraguai.