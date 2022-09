O pagamento do salário dos servidores nesta semana representa uma injeção de R$ 536,9 milhões na economia. O depósito será feito na sexta-feira (30) e o dinheiro estará disponível para saque no sábado (1º).

A folha de setembro possui 31,8 mil matrículas de servidores ativos e 53,5 mil inativos, entre aposentados e pensionistas, segundo dados da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Mesmo diante das crises, a gestão estadual manteve os salários em dia. Além de movimentar a economia, o pagamento sempre antes do 5º dia útil permite ao servidor planejar os seus compromissos.

O governador Reinaldo Azambuja já antecipou que, além de manter os pagamentos rigorosamente em dia, vai antecipar o salário de dezembro.

“Pagar salário em dia é obrigação, mas muitos estados não conseguiram. Graças a Deus, conseguimos. E vai ser assim até 31 de dezembro. O salário de dezembro, sempre se paga do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente. Este ano, nós vamos pagar todas as folhas até dezembro. Então, a folha de dezembro o servidor público de Mato Grosso do Sul vai receber em dezembro”, finalizou.