Deputada busca a viabilização de aeroporto em Iguatemi

A viabilização de recursos para a implantação de aeroporto no município de Iguatemi foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho e ao diretor-presidente da AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A indicação atende do prefeito Lídio Ledesma.

Localizado na região do Conesul, o município de Iguatemi é uma das economias mais fortes e em grande estágio de desenvolvimento em Mato Grosso do Sul. Sendo assim, existe a necessidade de serem ofertadas condições mínimas de infraestrutura para aqueles que pretendem investir em Iguatemi e na região. “Um aeroporto representa a dinamização de uma vantagem competitiva econômica e, também, o encurtamento necessário das distâncias existentes entre aqueles que querem investir e a sociedade que precisa do investidor”, explicou a deputada.

Também é importante sinalizar que Iguatemi possui uma unidade desativada da JBS, que comporta pousos e decolagens de aeronaves, sendo necessário apenas a adoção de condutas ativas para desapropriação da área e recuperação da pista para que o município seja beneficiado com referida estrutura. “Em razão destes motivos, pede-se que o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Agência Estadual de Empreendimentos, contribua com o município de Iguatemi para a conclusão da implantação do aeroporto municipal, expediente que sem dúvida trará inúmeros benefícios”, frisou Mara Caseiro.