A proliferação da Covid-19 e a falta de vagas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no município de Naviraí, foi motivo de reunião hoje (22), entre a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), a prefeita Rhaiza Matos, o secretário de Saúde, Geraldo Resende, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa, o secretário municipal de Desenvolvimento, Guedes e os vereadores Regivan, Fabiano Taquara, Bolacha e Ricky.

“Por ser um município que recebe toda a demanda da região do Conesul, especialmente no tratamento da Covid-19, Naviraí está em uma situação realmente preocupante e que exige medidas emergenciais. Por isto, nos reunimos hoje com o secretário estadual de Saúde para apoiar o município com recursos financeiros e com ações que contenham a circulação do vírus”, disse Mara Caseiro.

Apesar de todos os esforços para solucionar problemas pontuais na área da Saúde de Naviraí, a prefeita Rhaiza enfatizou a necessidade da ajuda do Governo do Estado para lidar com a propagação da doença. “Estamos praticamente sem vagas na UTI. Os casos de novo coronavírus têm aumentado muito e, por isso, viemos pedir socorro ao governo estadual”, explicou.

Em resposta ao pedido de apoio, o secretário estadual Geraldo Resende disse que as portas da secretaria estão abertas para ajudar Naviraí e região. “Iremos fazer tudo o que for necessário para auxiliar o município nessa situação. Somos parceiros de Naviraí e estamos à disposição da prefeita Rhaiza”, declarou.