A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou que seja feita a construção de um parque infantil — tipo playground — no pátio do Projeto SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Município de Caracol, durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (12).



A demanda atende pedido formulado pela coordenadora do Projeto SCFV, Maria Marlene Dias Pucheta e a vereadora Sulmeire Leite Vieira do Município de Caracol, MS. O projeto atende crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência, vítimas de violência, de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família, da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de pessoas inseridas no Cadastro Único.



O serviço prestado pelo projeto tem o objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, além disso, seu caráter é preventivo e está pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.



Apesar da relevância do serviço educacional prestado, inexiste estrutura para recreação infantil aos participantes do projeto. “A construção deste parque proporcionará às crianças hábitos mais saudáveis, estimulando a sociabilidade entre elas, já que o lazer é fundamental para o desenvolvimento das crianças no processo de socialização através de brincadeiras e brinquedos tornando mais uma atividade de extrema necessidade para as crianças desenvolverem suas habilidades cotidianas”, ressaltou Mara.