A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou uma plantadeira hidráulica para atender o município de Inocência, por meio de indicação, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O pedido atende solicitação formulada pelos vereadores do município.

O agronegócio uma das bases da economia de Inocência e dentre as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade estão as que dizem respeito à inexistência de maquinários para auxiliar a agricultura familiar do município.

Este entrave reflete na impossibilidade de produção para comercialização e para consumo próprio, já que sem maquinários e implementos adequados resta impraticável o fomento deste setor.

“A disponibilização de uma plantadeira hidráulica será capaz de transformar a realidade da comunidade e torná-la competitiva neste setor agrícola que é pujante e representa tão bem o país e, em especial, nosso Estado”, afirmou Mara Caseiro.