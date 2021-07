Durante a sessão plenária desta quarta-feira (08), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou uma Moção de Congratulação para igreja Universal do Reino de Deus, em homenagem aos seus 44 anos de fundação. A IURD foi Fundada em 9 de julho de 1977 no Rio de Janeiro e tornou-se o maior e mais representativo grupo neopentecostal brasileiro. A igreja possui aproximadamente 10 milhões de fieis. Atualmente são 12,3 mil templos em 135 países, dos cinco continentes, onde 17 mil bispos e pastores levam a fé e a crença no Deus vivo.

Desde os primeiros anos de existência, a Universal desenvolve programas sociais amparando segmentos esquecidos e marginalizados pela sociedade, como pessoas em situação de rua, detentos, comunidades carentes, mulheres vítimas de violência doméstica e viciados em drogas. São 15 as iniciativas sociais mantidas pela Igreja. Em 2019, foram 13,2 milhões de atendimentos no Brasil, realizados por 296 mil voluntários. Em outros 112 países, os programas sociais beneficiaram 4,4 milhões de pessoas. Atualmente, em decorrência da pandemia da Covid-19, a Universal tem concentrado esforços para apoiar as parcelas da população mais atingidas pela crise social e econômica que abateu o Brasil.

Conforme Vaz, a IURD trabalha incansavelmente na pregação da palavra de Deus , além de todo o auxílio prestado a quem precisa. “Essa homenagem é para todos os membros, pastores, obreiros e bispos da igreja, não só pelo aniversário mais também pelo excelente trabalho prestado a comunidade e pelas famílias” concluiu o deputado. “Eu conheci a palavra de Deus através da universal, como muitas outras pessoas e estar podendo fazer essa homenagem é muito importante. Que Deus abençoe nossa igreja, que ela possa levar cada vez mais o amor e a palavra divina para as pessoas” explanou Antonio Vaz.