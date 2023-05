Deputado Antonio Vaz apresenta projeto de lei que estabelece a política de prevenção à evasão escolar denominada “Bolsa Ensino Médio”.

Foi apresentado na manhã desta terça-feira, um projeto de lei de autoria do deputado estadual Antonio Vaz que visa instituir a política de prevenção à evasão escolar denominada “Bolsa Ensino Médio”, pela qual o Estado de Mato Grosso do Sul concederá bolsas de manutenção aos estudantes devidamente matriculados no ensino médio das escolas públicas estaduais.

De acordo como deputado, a realidade é que muitos jovens precisam trabalhar para ajudar a compor a renda de suas família, e encontram dificuldades de conciliar estudo e trabalho, e na maioria das vezes, acabam abandonando a escola. Por isso esse projeto visa garantir que jovens que queiram estar na escola no ensino médio, não sejam prejudicados e nem prejudiquem suas famílias e será uma forma de o Estado qualificar a educação desses jovens.

Dados da Secretaria de Estado de Educação (SED) mostram que a taxa de abandono escolar no Ensino Médio da rede pública de Mato Grosso do Sul voltou a crescer em 2021. O índice de estudantes que abandonaram as instituições da Rede Estadual de Ensino mais que dobrou de um ano para o outro.

“Os índices de evasão escolar são alarmantes e especialmente nosso partido têm uma preocupação muito grande com a área da educação, pois acreditamos que a educação faz parte da base para que qualquer pessoa possa se desenvolver com qualidade de vida na sociedade. Como deputado estadual e presidente do Republicanos Mato Grosso do sul, quero trabalhar ainda mais para garantir qualidade de vida ao nosso povo, porém não existe qualificação sem educação”, ressaltou o deputado. O projeto agora seguirá os trâmites da casa de leis.