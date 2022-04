O ação” Driblando a Fome” promovida pelo projeto uni social tem por finalidade auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Desde o início de 2020 o projeto tem intensificado as ações sociais para prestar socorro a muitas famílias atingidas física e financeiramente pela pandemia e aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o projeto tem recebido apoio do Deputado Estadual Antonio Vaz.

-Sabemos que muitas famílias foram atingidas diretamente pelas consequências da pandemia mundial que vivemos, outras foram atingidas de forma indireta, mas o fato é que muitas pessoas se encontram vulneráveis e necessitam de auxilio, e a solidariedade é a maior demonstração prática do amor a próximo, por isso estamos unindo forças para ajudar a resgatar a dignidade daqueles que se encontram em um momento de dificuldade e necessidade, ressalta o Deputado.

No dia 28 de Maio acontecerá a parte prática da ação através de um evento que acontecerá as 14 horas no estádio do parque Jacques da Luz, na capital. A entrada será 2 quilos de alimentos não perecíveis e a projeção é arrecadar 50 toneladas de alimentos que serão direcionados para doação em todo o estado.