Deputado Antonio Vaz participa de convenção nacional do republicanos em Brasília

O deputado estadual Antonio Vaz, presidente do Republicanos Mato Grosso do Sul, esteve na capital nacional para a 16ª Convenção Nacional do partido. O evento que reuniu parlamentares e lideranças de todo o Brasil, anunciou composição da executiva nacional e a reeleição do deputado federal Marcos Pereira (SP) como presidente nacional do Republicanos para os próximos 4 anos.

Na ocasião foi anunciada também a senadora da república, Damares Alves como secretária nacional do movimento mulheres republicanas e da deputada Rosangela Gomes (RJ) como coordenadora do Observatório Nacional de Combate à Violência Política Contra a Mulher. A Lei que altera o Código Eleitoral é de autoria da própria deputada federal licenciada, Rosangela Gomes (RJ). A iniciativa é pioneira e transforma o Republicanos no primeiro partido a se adequar a norma e ter um órgão de prevenção.

De acordo com o presidente estadual do partido, deputado estadual Antonio Vaz, o evento marcou a história do partido e abriu ainda mais a visão para o trabalho que será estabelecido no estado.

“Estamos ainda mais convictos da história que queremos escrever com o Republicanos em nosso estado, certamente Mato Grosso do Sul será um grande aliado do nosso País nos avanços que virão. A meta Nacional é fazer 3000 vereadores e 300 prefeitos e nós aqui no estado também ampliaremos nossa bancada, nosso projeto é para fazer 50 vereadores e pelo menos 10 prefeitos”, ressaltou o deputado.

O Republicanos MS, que realizará a cerimônia de posse da nova executiva de todo o estado no próximo dia 26 de maio, já tem a presença confirmada do presidente nacional do partido, Marcos Pereira.