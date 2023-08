Deputado Antonio Vaz participa de encontro promissor dos Republicanos em Campo Grande

O Deputado Antonio Vaz, marcou presença em um importante encontro realizado pelo partido Republicanos. O evento contou com a participação de diversas lideranças e pré-candidatos republicanos da capital, como o vereador Betinho, presidente do diretório municipal que afirmou já ter recebido muitas pessoas interessadas em defender a boa política para compor o quadro da próxima disputa. O encontro dos presentes contribuiu com novas ideias para definir os rumos do partido para as eleições de 2024.

A reunião foi marcada por intensas discussões e propostas que moldarão os rumos do partido para o próximo ano eleitoral. O Deputado Antonio Vaz, presidente estadual do partido e figura proeminente e respeitada no cenário político, assumiu papel crucial ao compartilhar sua visão estratégica para fortalecer o partido e alavancar a representatividade republicana em todo o estado.

Além de Vaz, participaram do evento, Raquel MS Correia, secretária do Segmento Mulheres Republicanas, que enfatizou a importância da sororidade e da união feminina em busca de um objetivo comum. Da mesma forma, Pedro Urbieta, secretário dos Jovens Republicanos de MS, ressaltou o compromisso do partido em apoiar os jovens que buscam seu espaço na sociedade e na política.

O encontro proporcionou um ambiente propício para que os membros republicanos compartilhassem suas experiências, histórias e ouvissem as vivências de outros colegas presentes. Essa troca de ideias e perspectivas reforçaram o olhar clínico do partido em relação aos desafios enfrentados pela sociedade.

O Deputado Antonio Vaz se mostra como uma peça-chave nesse processo de fortalecimento do partido e inspira os republicanos a continuarem firmes na busca por um futuro político promissor. Com sua liderança e comprometimento, é notável que o Republicanos de Mato Grosso do Sul está em boas mãos, prontos para enfrentar os desafios que virão pela frente e buscar uma representação política cada vez mais sólida para a população.