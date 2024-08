Deputado Antonio Vaz pede reforço policial urgente para conter conflitos em Douradina

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou uma solicitação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pedindo reforço na segurança pública na cidade de Douradina, localizada no interior do estado. A proposta tem como objetivo principal garantir a segurança e a integridade de produtores rurais e comunidades indígenas que vivem na região, em meio a crescentes conflitos.



De acordo com o pedido, o parlamentar solicita que o Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, tomem providências para aumentar o efetivo policial na área. O pedido também foi encaminhado ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacando a necessidade urgente de uma intervenção mais robusta.

O deputado ressaltou que a demanda foi encaminhada diretamente ao seu gabinete por Hítalo dos Santos Martinez, morador da região, que relatou a situação crítica. Segundo informações recebidas, há uma presença limitada da polícia nacional, com apenas algumas viaturas disponíveis, o que se mostrou insuficiente para controlar os conflitos em curso.

Em sua justificativa, Antonio Vaz enfatizou a importância de medidas de segurança mais efetivas para evitar que a situação se agrave. “Temos testemunhado uma escalada de tensões que afeta negativamente tanto os produtores quanto as comunidades indígenas. A presença de forças de segurança mais atuantes e preparadas para mediar os conflitos é essencial para restabelecer a ordem e garantir a integridade de todas as partes envolvidas”, afirmou o deputado.

A cidade de Douradina vem enfrentando desafios significativos, com a intensificação dos confrontos entre produtores rurais e indígenas. O reforço solicitado visa não apenas conter os conflitos, mas também prevenir futuros incidentes que possam surgir em decorrência das tensões existentes.

Agora, a expectativa é que o governo estadual e federal tomem as medidas necessárias para atender ao pedido e garantir a paz na região.