O anuncio feito na sessão plenária do dia 28 de fevereiro de 2023, estabeleceu os membros titulares da CCJR da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e conta com Antonio Vaz como um dos componentes.

A Comissão de Constituição e Justiça é uma das mais importantes da casa e tem a competência de apreciar todos os projetos que tramitam na Assembléia Legislativa, antes que eles sejam votados em Plenário pelos Deputados.

“ Sei da importância de estar na CCJR, pois a Comissão avalia os aspectos constitucional, legal e jurídico das proposições, por isso é uma grande responsabilidade, mas estamos encarando esse desafio com a certeza de que vamos contribuir para que o nosso estado avance ainda mais”, ressalta o deputado.

Antonio Vaz que é presidente do Partido Republicanos no estado, encerrou o mandato anterior com destaque, sendo o recordista em projetos apresentados na casa e um dos deputados mais atuantes na Assembleia Legislativa.