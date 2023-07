Deputado Antonio Vaz visita Três Lagoas e Selvíria, fortalecendo laços e participa de podcast com a vereadora Sayuri Baez

O deputado estadual Antonio Vaz embarcou em uma visita especial às cidades de Três Lagoas e Selvíria, situadas no coração do estado de Mato Grosso do Sul. Durante sua estadia, Vaz teve a oportunidade de conhecer as particularidades dessas localidades e participar de um podcast revelador com a vereadora Sayuri Baez.

Em Selvíria, um município charmoso e acolhedor, encanta os visitantes com suas belezas naturais e tranquilidade. Localizada às margens do Rio Paraná, a cidade oferece uma atmosfera de paz e contato com a natureza. Ali p o deputado Antonio Vaz participou de uma reunião com lideranças locais e com a executiva do Republicanos no município.

Já emTrês Lagoas, conhecida como a “Capital Mundial da Celulose” e que também é banhada pelo Rio Paraná, Vaz participou de um encontro organizado pela vereadora local, Sayuri Baez que também é a presidente municipal do partido Republicanos, na ocasião o deputado recebeu uma homenagem da AMA, associação que Antonio Vaz apoiou através de emendas parlamentares e que faz um trabalho único com autistas e suas famílias.

A cidade também se destaca por seu polo industrial, com uma grande quantidade de empresas de base florestal, papel e celulose, impulsionando o desenvolvimento econômico da região o que foi tema de um podcast conduzido pela vereadora Sayuri Baez e o deputado Antonio Vaz. O encontro foi marcado por uma conversa franca e informativa, em que ambos compartilharam suas experiências e discutiram questões relevantes para a região.

Antonio Vaz ressaltou a importância dessas visitas para compreender as necessidades das cidades e buscar soluções efetivas para os desafios enfrentados pela população. Ele destacou a importância de valorizar as peculiaridades de cada município, como o potencial econômico e o patrimônio histórico-cultural.

A visita do deputado Antonio Vaz às cidades de Três Lagoas e Selvíria fortalece os vínculos entre o poder legislativo e as comunidades locais, mostrando o comprometimento com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos cidadãos. Essa aproximação reforça a importância da participação ativa dos representantes políticos na busca por soluções que atendam às demandas específicas de cada localidade, contribuindo para um futuro promissor e próspero para todos.