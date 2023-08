Deputado apresenta projeto para proibir Tafs de concurso em horários de pico de sol

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) protocolou na Assembleia Legislativa um Projeto de Lei que visa proibir a realização das provas físicas de concursos públicos, os chamados TAFs (Testes de Aptidão Física), nos horários de pico do sol – entre 10h e 16h – em Mato Grosso do Sul.

O projeto foi apresentado após a morte de um candidato que passou mal em prova da Polícia Militar, em Campo Grande.

“Não é o primeiro caso e precisamos com urgência criar formas rigorosas para prevenir que isso ocorra durante os testes físicos sendo uma delas, adequar o horário para que o TAF não seja feito no período de sol intenso e a outra, garantir a presença de equipe médica equipada no local da prova. É importante que os cuidados com a Saúde também estejam no edital”, justificou.

O projeto também prevê que seja disponibilizada água caso não haja água potável no local da prova e a banca disponibilize informações e orientações pertinentes à realização da prova física, como questões de hidratação, alimentação e vestimenta adequadas.

Foto: Luciana Nassar/ Assembleia

Relacionado