Deputado Caravina visita Anaurilândia e anuncia recursos para saúde

Seguindo com os trabalhos em prol de melhorias na saúde do Estado, o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), esteve nessa segunda-feira (15), em Anaurilândia onde se reuniu com autoridades locais e visitou o Hospital Sagrado Coração de Jesus. Na ocasião, o parlamentar anunciou destinação duas emendas parlamentar, totalizando R$ 300 mil para a Secretária de Municipal de Saúde. Com o investimento serão comprados uma ambulância e um veículo utilitário para atendimento da população na cidade e também o transporte de pacientes para tratamentos em outros municípios.

O recurso atende um pedido dos vereadores Professor Rafael, Daniel Balbino, Mara, Danilo Basto, Robinson de Souza, Anderson Umada e do ex-secretário de Saúde, Guilherme Zandonadi.

Já para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, que passa por reformas, o deputado anunciou a destinação de R$ 500 mil reais viabilizados junto a Senadora Soraya Thronicke para aquisição de equipamentos.

“O nosso mandato tem olhar especial para a saúde. Estamos apoiando os municípios para que possam estruturar as unidades, fortalecendo a regionalização dos atendimentos. A regionalização dos serviços evita o sofrimento, o deslocamento das pessoas e garante o atendimento imediato, salvando vidas. Temos essa sensibilidade para que o atendimento esteja próximo do cidadão”, frisou o deputado.