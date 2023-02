Liderança política desde 1971, no então Mato Grosso uno, o deputado constituinte Londres Machado (PP) se prepara para estrear em uma atribuição estratégica para a aprovação de projetos importantes ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), e o reconhecimento dos colegas de Parlamento, o primeiro presidente da Casa de Leis, que retornou ao cargo por mais seis vezes, foi indicado para a liderança do Governo do Estado, missão que deverá ser oficializada nos próximos dias em publicação no Diário Oficial Eletrônico da ALEMS.

O decano Londres Machado, que iniciou este ano o 13º mandato de deputado estadual, e agora integra o Partido Progressista (PP), fez parte da Assembleia Constituinte, instalada em 1979, e comemorou a oportunidade de desempanhar função inédita na trajetória política. “Fomos convidados pelo governador [Eduardo Riedel], eu e o deputado Pedrossian Neto (PSD), para assumirmos a liderança e vice-liderança do Governo, e há coisas que a gente não pode deixar de aceitar”, disse.

Diplomata reconhecido pelos políticos sul-mato-grossenses, o parlamentar ressaltou a importância do diálogo entre os diferentes para o fortalecimento da democracia. “Não quero, como líder do governo, impedir a livre manifestação. Acho que essa é uma Casa de debates, e aqui tem que acontecer os grandes e arrojados debates, pois, às vezes, de um grande debate, surge uma grande proposta. Eu quero ser um líder, não do confronto, não só do plenário, mas o líder do gabinete, quando precisarem de mim, da minha presença, estaremos prontos para atender, e com o apoio de Deus que não vai nos faltar, e dos ilustres colegas, vamos vencer, e Vossa Excelência na direção da Casa que aplica o regimento rigorosamente, fará com que todos possam apresentar aqui suas propostas. Não teremos nenhum problema nesta Casa porque são deputados que estão realmente interessados para que nosso Estado progrida”, afirmou.

O presidente Gerson Claro (PP) exaltou a escolha do governador Eduardo Riedel (PSDB). “Parabenizo o governador por indicá-lo. Vossa Excelência, além de líder do Governo, é o líder de todos nós. Se nós prestarmos atenção no silêncio do plenário na hora que o senhor começou a falar, por si só é o que representa a palavra de vossa excelência nesta Casa de Leis e no Mato Grosso do Sul. Parabéns ao governado Eduardo Riedel, eu tenho certeza que o Governo ganha com isso, e os deputados vão ganhar muito com o trabalho de Vossa Excelência”, destacou.

O deputado Pedro Pedrossian (PSD), indicado a vice-líder anunciou que o convite partiu dele. “De um lado o decano, com 13 mandatos e de outro o novato em sua segunda semana. A mistura do experiente e do sangue novo, essa é a característica desse governo, a busca de conciliar as vezes antagonismos, buscar harmonia, unidade, buscar o debate democrático que engradece. Serei um soldado, não apenas do Governo, mas de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O deputado estadual Zeca do PT (PT), que integra a experiência do Executivo e Legislativo Estadual elogiou a indicação de liderança do Governo na Casa de Leis. “Cumprimento o governador Riedel pela capacidade de entender o momento e escolher o deputado mais importante e mais experiente para ser o seu líder. A articulação do deputado Londres Machado foi imprescindível para o meu Governo, o que viabilizou, na época, nossa gestão, do ponto de vista do que era fundamental aprovar aqui. Podem contar comigo com o que eu puder contribuir”, declarou.

O deputado Junior Mochi (MDB), que também exerceu a presidência da Assembleia Legislativa, ressaltou a trajetória do decano. “Ninguém chega a 13 mandatos por acaso, é muito serviço prestado, cumprimento da palavra, honrando o compromisso; então é toda uma história, uma referência, e um legado. Ninguém foi presidente desta Casa [de Leis] por sete vezes, e ainda exercer por várias vezes o Governo do Estado, interinamente”, concluiu. O deputado Roberto Hashioka (UNIÃO) expressa a alegria de ter um líder que também foi essencial para sua carreira, no Estado. “É uma alegria estar aqui, um privilégio ser eleito pela primeira vez para representar o Mato Grosso do Sul no Parlamento. Quando em cheguei no Estado o senhor já era deputado e intercedeu para que eu continuasse no Departamento de Estradas de Rodagem, pois era necessária uma decisão política, na mudança do Governo do Estado, em 1986. E junto ao deputado Zeca do PT também me ajudou a ser prefeito de Nova Andradina, assim como também engradece o Parlamento, o neto do saudoso Pedro Pedrossian. Parabéns”.

Composições

O deputado Marcio Fernandes (MDB) foi o indicado a líder o bloco G-10, formado pelo MDB, PP, PL, Podemos, Republicanos, e PSD. Integram o G-10 os deputados Junior Mochi (MDB), Marcio Fernandes, do MDB; Neno Razuk (PL), Londres Machado (PP), Rinaldo Modesto (Podemos), Antonio Vaz (Republicanos) e Pedro Pedrossian Neto (PSD).

O outro bloco deverá ser formado pelo PSDB, União Brasil e PDT, com a liderança do deputado Jamilson Name e vice-liderança da deputada Lia Nogueira, ambos do PSDB. Os demais deputados integrantes do bloco são João César Mattogrosso, Mara Caseiro e Zé Teixeira; do PSDB, Lucas de Lima (PDT) e Roberto Hashioka (União)

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) deve ser liderada pelo deputado Amarildo Cruz, e o vice será Zeca do PT. Já os deputados Lidio Lopes (PATRI), João Henrique Catan (PL) e Rafael Tavares (PRTB) serão independentes na Casa de Leis.

Veja a reportagem da TV ALEMS clicando aqui . Ouça o boletim da Rádio ALEMS clicando aqui .

Oficial

Nos próximos dias devem ser oficializados todos os nomes indicados na sessão ordinária, quando publicadas no Diário Oficial da ALEMS. Também devem ser formadas e publicadas as comissões, frentes parlamentares e demais grupos de trabalho que fazem parte da ação legislativa promovida pela Casa de Leis.

Todo funcionamento da ALEMS é determinado pelo Regimento Interno (Resolução 65/08). Conheça mais o Parlamento Sul-mato-grossense, por meio do site oficial, da newsletter “Ação ALEMS”, do podcast “Falando da Casa” e das redes sociais da Casa de Leis: página no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr e Whatsapp.