Na quinta-feira o parlamentar percorreu os município de Camapuã, Figueirão e Cassilândia

O deputado estadual Coronel David (sem partido) segue para mais um roteiro de viagens por Mato Grosso do Sul com o objetivo de acompanhar de perto a realidade dos municípios e discutir com candidatos aos cargos de prefeito e vereador as necessidades e soluções para cada cidade sul-mato-grossense. Na quinta-feira (5), o parlamentar esteve em Camapuã, município distante a 141 quilômetros de Campo Grande para conversar com a população e conferir as principais necessidades da região. Coronel David aproveitou a oportunidade da visita e prestou o seu apoio ao candidato a prefeito da cidade Manoel Nery (DEM) e ao candidato a vereador em busca da reeleição Ronnie Sandro (PSL). Posteriormente, o deputado foi até Figueirão para visitar alguns pontos da cidade, onde pôde conversar com amigos, moradores e ouvir reivindicações para melhorar ainda mais o município. Na oportunidade, Coronel David reafirmou seu compromisso com o candidato a prefeito Nabhan (PSD) e a candidata a vereadora Renata Enfermeira (PTB) durante reunião com eleitores e apoiadores. Para encerrar a noite, o parlamentar participou de encontro com apoiadores e amigos do candidato a prefeito Rosemar Fivela e candidato a vereador Willian Bonavotta ambos do (PSL), em Cassilândia. Nesta sexta-feira (6), o deputado continuará no município para dialogar mais com a população e ouvir outras demandas. Apoio- Desde setembro, o deputado estadual Coronel David faz visitas ao interior do Estado em apoio aos candidatos aos cargos de prefeito e vereador. Ao todo, são mais de 50 pessoas recebendo o aval do parlamentar em suas candidaturas.