O Deputado Coronel Davi passou nesta tarde de quarta-feira (24) passou por uma cirurgia para retirada de um cálculo renal. Ele chegou a participar de forma remota da sessão de hoje da ALEMS (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul). David sentiu fortes dores renais na semana passada e precisou passar por um exame de tomográfica que apontou o cálculo alojado no ureter direito. “O médico então orientou a cirurgia de imediato para não haver problema no rim direito”, informou em nota a assessoria.

A assessoria de imprensa do deputado estadual Coronel David informa que o parlamentar foi submetido à cirurgia para retirada de cálculo renal, na tarde desta quinta-feira (24), e passa bem. Nos próximos dias, ele ficará em recuperação ao lado da família.