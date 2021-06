Autor do projeto de lei que reconhece como essencial a atividade realizada por profissionais da área da beleza como cabeleireiros, manicures, barbeiros, esteticistas, maquiadores e afins, o deputado estadual Coronel David (sem partido), enviou nesta terça-feira (29), indicação ao Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) pedindo que a classificação dessas atividades sejam rebaixadas de médio para baixo risco no Comitê Gestor do Programa de Segurança e Saúde na Economia (Prosseguir).

A demanda foi solicitada pelo Sindicato dos Profissionais da Área da Beleza de MS (Sindiprocab). O parlamentar defende que os profissionais da área precisam trabalhar para garantir o sustento de suas famílias e também mexem com o bem estar das pessoas seguindo rigorosos protocolos de saúde e higiene, evitando assim o contágio de doenças como o coronavírus. Com isso, o deputado explica que o rebaixamento de risco pelo Prosseguir no momento é necessário para que o setor seja menos prejudicado diante dos efeitos catastróficos da pandemia.

Durante a sessão na Assembleia Legislativa, o Coronel David enfatizou que estão sendo realizadas reuniões no setor responsável da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul sobre esse tema em específico.

PROJETO DE LEI

Aprovado por unanimidade em primeira votação, no último dia 22, o Projeto de Lei 82/2021 reconhece como essencial a atividade realizada por todos os profissionais da área da beleza. Com isto, impede o fechamento de estabelecimentos do tipo durante a vigência de decretos de lockdown durante a pandemia do novo coronavírus. “Esse é um projeto de grande importância, pois garante emprego e renda a milhares de profissionais da área, além de oferecer à população a sensação de bem-estar e melhoria na qualidade de vida”, explica o deputado.

A proposição passará por segunda discussão e votação final e depois será encaminhada para análise do governador do Estado Reinaldo Azambuja.