Pensando na segurança e no bem-estar de todos os Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (sem partido) solicitou ao governador do Estado Reinaldo Azambuja, bem como ao secretário de saúde estadual Geraldo Resende, nesta quarta-feira (16), que sejam incluídos como prioridade no plano de vacinação contra a Covid-19, todos os profissionais ligados ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 14ª Região (CRECI-MS).

Esse pedido atende a realidade dos mais de sete mil corretores de imóveis regularmente inscritos no CRECI-MS, que por serem autônomos acabam por realizar o recolhimento de impostos, taxas cartoriais e atendimento ao público e seus clientes. De acordo com o Coronel David, por esse motivo, é inegável que os profissionais são expostos a um risco maior de contaminação, motivo pelo qual, a imunização da categoria é necessária. “A fim de que possamos evitar o contágio dessa doença, solicitamos essa medida ao governo e a Secretaria de Saúde Mato Grosso do Sul”, explicou o parlamentar.

OUTRAS AÇÕES

O deputado foi fundamental para que os 12 mil profissionais da segurança pública do Estado fossem vacinados desde março. Na época, o Coronel David insistiu que os profissionais fossem prioridade por estarem na linha de frente realizando um trabalho essencial de enfrentamento e combate à covid-19 nos 79 municípios do Estado.