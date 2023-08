Deputado destaca competitividade de MS em evento nacional

Mato Grosso do Sul é o centro de uma rodada de negócios que acontece nesta terça-feira (1º), na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo. O evento, na avaliação do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), é uma excelente oportunidade para mostrar as potencialidades, o ambiente de negócios favorável e atrair investimentos privados para o Estado.

“Mato Grosso do Sul é um Estado que vem crescendo a passos largos, com inúmeras possibilidades de investimentos nas mais variadas áreas, e o MS Day é uma excelente oportunidade para mostrar ao Brasil nossas potencialidades, aproveitando, é claro, esse ambiente de negócios favorável que foi construído ao longo dos anos”, destacou.

O 1º secretário da Assembleia Legislativa tem demonstrado preocupação com as possíveis perdas de arrecadação que a reforma tributária pode representar ao Estado, com a cobrança do “novo ICMS” no destino [das mercadorias] e não na origem [onde ela é produzida], além do fim dos incentivos fiscais, mecanismos que concedem benefícios tributários para empresas que se instalam em Mato Grosso do Sul.

“Temos a política de incentivos fiscais mais moderna do país, aprovada por nós aqui na Assembleia Legislativa, que nos tornaram o Estado que mais cresce no Brasil, gerando cada vez mais emprego e renda para a população”, lembra. “Esperamos que o Senado Federal, diferente da Câmara dos Deputados, faça uma discussão séria e técnica sobre esse assunto”, afirmou.

Conforme o governador Eduardo Riedel [PSDB], o objetivo do MS Day “é trazer Mato Grosso do Sul para o centro econômico e financeiro do país, fazer contato direto com as empresas, mostrar nossas condições de dar competitividade a elas, com o único objetivo de gerar emprego e renda para as pessoas e desenvolvimento econômico para a sociedade”, pontuou.

MS Day

A programação do evento acontece ao longo do dia, na sede da CNI, em São Paulo, com a participação de representantes de diversos segmentos econômicos, como instituições financeiras, gestores de fundos de investimentos, produtores rurais, fabricantes de maquinários, industriários, entre outros. Às 20h, o governador Eduardo Riedel se reúne com CEO’s de 100 grandes grupos para apresentar a eles Mato Grosso do Sul.