Deputado divulga texto de esclarecimento e adversários provocam com moção na Assembleia

O deputado Pedro Kemp (PT) divulgou uma nota comentando episódio do dia 7 de setembro, quando manifestantes do “Grito dos Excluídos” foram impedidos de fazer o tradicional protesto na 14 de Julho. A manifestação terminou em confronto com os policiais, que chegaram a empurrar alguns participantes, incluindo Kemp, que tentou retirar as grades que impediam a passagem.

Enquanto Kemp divulgou nota, os deputados opositores, Coronel David (PL) e Rafael Tavares (PRTB), apresentaram moção de congratulação para a Polícia Militar. Coronel David disse que a moção se justifica porque a política evitou que manifestantes invadissem área reservada a autoridades. Ao final da fala, foi ironizado por Pedro Kemp. “Muito bem. Vou até assinar junto”.

Rafael Tavares também apresentou moção com o mesmo objetivo, afirmando que a Polícia Militar manteve a paz e a ordem, apesar da tentativa de ativistas de extrema esquerda de tumultuar o 7 de setembro.

Enquanto Tavares e David elogiaram a polícia, Pedro Kemp publicou um texto em um blog pessoal questionando quem teria medo das vozes das ruas e afirmando que a repressão aos movimentos sociais não é novidade.

Confira o texto escrito pelo deputado na íntegra:

Mais um Sete de Setembro se realizou por todo o país, com desfiles de militares, alunos de escolas públicas e privadas, fanfarras, bandas, tanques de guerra, carros do Exército e da Polícia Militar. Em algumas capitais, até a Esquadrilha da Fumaça e sobrevoo de aviões e helicópteros. Milhares de pessoas nas ruas para assistirem ao espetáculo, enquanto outros preferem aproveitar o feriadão para ficar em casa e fazer um churrasquinho com os amigos e, outros ainda, vão viajar para pescar ou visitar parentes. Tudo certo!

Quando adolescente, estudante de escola pública na minha cidade natal, também cheguei a desfilar uniformizado, com fita verde-amarela afixada no bolso da camisa, e junto com os colegas de classe marchávamos como se militares fossemos. Achava tudo muito bonito, bem organizado, solenidade que, segundo nossos educadores, despertava em nós o civismo, o amor à Pátria e o respeito aos símbolos nacionais.

Decorridos muitos anos da minha participação nesses eventos, fui aprender que um país só pode ser considerado verdadeiramente independente, livre, soberano e democrático quando garante ao seu povo vida digna, não apenas a uns poucos, a uma elite privilegiada, mas a todos e todas. O Brasil, uma nação marcada pela diversidade étnico-racial, multicultural, de belezas naturais exuberantes, com um povo trabalhador e determinado, sendo uma das maiores economias do mundo, ainda concentra mais da metade da riqueza nacional nas mãos de 1% dos brasileiros, tem 33 milhões de pessoas vivendo na insegurança alimentar, com milhões de desempregados e subempregados, com sérios problemas de violações dos direitos humanos e uma dívida enorme com os povos indígenas e afrodescendentes. Por esse motivo, acredito, como muitos, que nossa verdadeira independência e soberania ainda estão sendo conquistadas, e que não basta reverenciarmos a Bandeira Nacional, cantarmos o Hino com devoção e andarmos com fita verde-amarela no peito para sermos verdadeiros cidadãos brasileiros. Amar à Pátria, deve significar, antes de tudo e acima de tudo, amor ao povo, e a todas as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, e desejar que nossa pátria-mãe gentil seja generosa com todos os seus filhos e filhas.

É por esta razão que, há 29 anos atrás, por iniciativa da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os movimentos e pastorais sociais, além de sindicatos e organizações da sociedade civil organizaram o Grito dos Excluídos, em contraposição ao Grito do Ipiranga, liderado por um membro da família real portuguesa, para chamar a atenção da sociedade brasileira para os problemas decorrentes do nosso modelo econômico excludente, que faz do país um dos mais desiguais do mundo, e ainda, não garante o acesso aos direitos de cidadania para uma parcela significativa da população. É um movimento que quer dar voz a quem não consegue fazer chegar o seu clamor aos detentores do poder responsáveis pela elaboração das políticas públicas de garantia de direitos e de mais igualdade de oportunidades para as pessoas.

Aqui em Campo Grande, fui um dos primeiros coordenadores do Grito dos Excluídos, junto com a Irmã Inês Guarnieri, secretaria executiva do Regional da CNBB, e a assistente social da Arquidiocese, Lúcia Furtado, e sempre contávamos com a liderança e a presença de Dom Vitório Pavanello abrindo nossa caminhada pelas ruas centrais (bons tempos de lideranças religiosas sensíveis aos problemas do povo), logo atrás do desfile oficial do Dia da Independência. Militantes e agentes de pastorais, sindicalistas, donas de casa, trabalhadores e trabalhadoras, ativistas dos direitos humanos e de movimentos de mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiências, e tantos outros seguiam segurando cartazes e faixas com suas reivindicações: reforma agrária e urbana, emprego, salário decente, moradia digna, saúde pública de qualidade, entre tantas outras. Este ano, na sua vigésima nona edição, o tema do Grito dos Excluídos foi “Vida em primeiro lugar. Você tem fome e sede de que?”, pedindo políticas e mobilização nacional para erradicar a fome do país e garantir o acesso à água de qualidade para toda a população.

E agora, mais uma vez estávamos nós no Sete de Setembro, concentrados na Barão do Rio Branco com a 13 de Maio, esperando o fim do desfile para iniciarmos nossa caminhada. Não éramos um grupo muito numeroso, como em anos anteriores. Muitos sindicalistas e militantes de gabinete parecem não acreditar mais na luta organizada do povo ou se cansaram. Muitos políticos da esquerda e progressistas preferem esperar pelas próximas eleições para se encontrar novamente com as pessoas nas ruas. Mas, motivados por uma juventude aguerrida e animada, estávamos ali, prontos para portar nossas faixas e cartazes defendendo a democracia, direitos sociais e comida na mesa dos brasileiros e brasileiras. Umas 150 pessoas, talvez.

Caminhamos apenas uma quadra, atrás do último caminhão dos militares, e eis que fomos surpreendidos, na esquina da 13 com a Afonso Pena, com a rua interditada com grades metálicas, um batalhão da Polícia Militar formando uma barreira de ponta a ponta e, logo atrás, uma cavalaria da polícia numa verdadeira muralha. Fiquei estarrecido e, ao mesmo tempo, indignado com a força militar que se formou para impedir nossa passagem por mais algumas quadras. Perguntei aos policiais por que razão estávamos sendo impedidos de realizar uma manifestação tranquila e democrática? Não me respondiam. Só diziam que estavam cumprindo ordens. Então perguntei: ordem de quem? Não me disseram. Pedi que chamassem o comandante para conversar. Nada disseram. Então disse que nós passaríamos, porque estávamos exercendo nosso direito constitucional à manifestação pacífica por direitos sociais. Argumentei, também, que o desfile já havia terminado e que as autoridades, que eles estavam por proteger, já não estavam mais no palanque. A seguir, seguiu-se o jogo de empurra-empurra, que resultou numa senhora jogada ao chão. Após o tumulto, veio finalmente a ordem, não sei de onde (talvez dos céus), para a liberação da pista, permitindo nossa passagem.

Bom, já falei nas redes sociais e repito aqui. Sei que os policiais militares que se portavam ali impedindo nossa passagem estavam cumprindo ordens. A minha indignação é que não houve um canal de diálogo. Quem ali com autoridade se colocou para negociar com o grupo de manifestantes? E seguem outras indagações: quem deu ordens para o Grito dos Excluídos não seguir, passando pelo palanque vazio de autoridades? Foi o comando da Polícia Militar ou foi o governador do Estado? Por que a proibição da manifestação seguir adiante no percurso que há 29 anos sempre fizemos? Seria para não estragar a festa cívica? Seria por medo dos manifestantes? Ou por ser o movimento identificado com a esquerda?

Lembrei-me que em muitas edições do Grito dos Excluídos as autoridades que lotavam o palanque para prestigiar o desfile permaneciam no local até terminar a passagem dos manifestantes. Seria em respeito ao arcebispo que caminhava conosco? Acho que não. Tivemos governantes que entendiam a lógica e a legitimidade dos movimentos sociais e não se furtavam em ouvir as vozes das ruas. Em certa ocasião, por exemplo, tivemos o governador Zeca ao lado do prefeito Puccinelli, arqui-inimigos na política, assistindo à passagem do Grito até o final. Nunca nenhuma autoridade foi agredida ou molestada.

Sabe o que é revoltante nessa história? É saber que em anos anteriores manifestantes da extrema direita ficaram meses acampados no canteiro central da Afonso Pena, em frente à sede do Ministério Público Federal, fazendo suas manifestações livremente e ninguém do Estado ou da Prefeitura providenciou a desocupação do local. No ano passado, manifestantes a favor do ex-presidente inominável fecharam estradas por não acatarem o resultado das eleições, e foi a maior dificuldade para a desobstrução das vias. Um dia após o pleito eleitoral, havia 148 pontos de bloqueio em rodovias e até o dia 7 de novembro a PRF dispersou, com muito custo, 1.040 manifestações. E os acampamentos em frente dos quartéis do Exército? Totalmente livres para a obstrução de ruas, com acampamentos nos canteiros, instalação de cozinhas, churrasco, algazarras. E o que estavam reivindicando: “intervenção militar constitucional”, que não existe; ditadura militar; anulação das eleições; fechamento do STF e do Congresso Nacional. Muitos defendiam que era um direito de se manifestar. Ora, isso não é manifestação democrática! É crime! Mas nenhuma ordem chegava para desocupação dos locais e para por fim aos atos antidemocráticos. Com isso evoluímos para a tragédia da invasão e do vandalismo nas sedes dos Poderes da República em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano. Houve leniência, conivência e, até mesmo, apoio por parte de muitas autoridades políticas e dos comandos militares neste país. Essas manifestações, sim, eram absurdas e jamais deveriam ser toleradas. Quando se pede a ruptura democrática não se está apenas fazendo uma manifestação política, mas se comete um crime contra o Estado Democrático de Direito.

E agora me pergunto: e por que tantas grades, batalhões da polícia e tantos cavalos para impedir a passagem de 150 pessoas que pediam justiça social num país tão desigual? Por que tanta passividade e omissão com quem cometia o crime de conspiração contra a democracia e tanta agressividade com quem pedia o fortalecimento da democracia em nosso país?

Espero que nos próximos anos os organizadores do desfile oficial convidem os responsáveis pelo Grito dos Excluídos para uma conversa amigável e possam combinar a realização dos eventos cívicos em parceria. Afinal, não queremos todos um país verdadeiramente livre, soberano, mais justo e democrático? Não somos vândalos. Somos cidadãos e cidadãs que desejam uma nação generosa com todos e todas.

