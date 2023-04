Deputado diz desconhecer interesse de colegas na prefeitura e cobra posição do PSDB para Dourados

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) defende candidatura própria do PSDB em Dourados, segundo maior município do Estado, e pretende cobrar uma posição do partido para construção de uma candidatura.

Geraldo ressalta que em Campo Grande o processo já está bem adiantado, com a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira, e cobra que o PSDB comece a construir este caminho no Município de Dourados.

“Nós já estamos vendo a construção de candidatura aqui em Campo Grande, já está bastante adiantado o projeto da construção do candidato e gostaria que as lideranças do partido tivessem a mesma visão de Campo Grande, que é importante conquistar este espaço aqui. Que a gente tenha esta visão lá na cidade de Dourados, que é a segunda maior cidade, que erradia para 34 outros municípios. É importante que tenha candidatura lá em Dourados”, declarou o deputado.

O PSDB em Dourados tem, além de Geraldo Resende, os deputados estaduais Lia Nogueira (PSDB) e Zé Teixeira (PSDB) de olho na prefeitura, mas o deputado alega desconhecer o interesse dos colegas.

“Nunca me colocaram que são candidatos. Só vejo especulação na imprensa, mas defendo qualquer ação no sentido de fortalecer o debate, construir uma chapa unitária, que represente o que há de melhor no partido lá em Dourados e que tenha a percepção que o partido precisa ter um candidato ou candidata viável para sucessão do prefeito Alan Guedes”, pontuou.

Geraldo Resende também planeja uma aliança entre os partidos que compõem a base de sustentação de Eduardo Riedel, o que seria difícil de acontecer, visto que o próprio Alan Guedes pertence ao PP, hoje na base do governo.

Durante agenda na Governadoria, há alguns meses, o deputado encontrou Zeca do PT e Vander Loubet e chegou a comentar da possibilidade de dobradinha, mas o PT agiu rapidamente. O partido tem Tiago Botelho como pré-candidato e não estaria disposto a abrir mão da vaga em nome de outro partido.

Embora Geraldo diga desconhecer, o PSDB precisará resolver as indefinições internas antes de buscar alianças com partido da base de Riedel, visto que Lia Nogueira e Zé Teixeira não escondem o desejo de concorrer.

