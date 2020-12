O deputado estadual Eduardo Rocha, recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (9), a visita da vereadora eleita de Coxim, Adriana Nabhan. Na ocasião, conversaram sobre o último pleito, de política no contexto federal, estadual e municipal, além de falarem de parcerias.

Sendo assim, em 2021, ao abrir o processo pelo executivo, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o parlamentar se comprometeu em destinar uma emenda para aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar de Coxim.

A vereadora eleita veio até o deputado Eduardo Rocha, vice-presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), acompanhada do ex-deputado estadual e presidente regional do MDB, Junior Mochi, e de sua assessora, Diana Cristina Canuti.

Adriana Nabhan foi eleita vereadora, pela primeira vez na eleição deste ano, e ficou em segundo lugar na colocação geral da cidade e foi a mais votada do MDB, partido do parlamentar.

Ela é nascida e criada em Coxim, filha de pescador, Conselheira Tutelar, Bacharel em Direito e está cursando Serviço Social.